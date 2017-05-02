Букмекеры считают «Реал» фаворитом в матче с «Атлетико»
Сегодня мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2016/17.
Букмекеры считают фаворитом встречи на «Сантьяго Бернабеу» королевский клуб.
На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1,75. Котировки на победу «Атлетико» – 4,90. На ничью – 3,65.
Также букмекеры полагают, что игра не будет результативной. Тотал меньше 2,5 мячей - 1,75.
Матч начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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