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Букмекеры считают «Реал» фаворитом в матче с «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2016/17.

Букмекеры считают фаворитом встречи на «Сантьяго Бернабеу» королевский клуб.

На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1,75. Котировки на победу «Атлетико» – 4,90. На ничью – 3,65.

Также букмекеры полагают, что игра не будет результативной. Тотал меньше 2,5 мячей - 1,75.

Матч начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. 

Голосование: «Реал» – «Атлетико». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

Матч

Реал - Атлетико

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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