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«Ювентус» опережает «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в борьбе за форварда «Селтика»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Селтика» Мусса Дембеле может перебраться в серию А. Об этом сообщает Footbal Italia.

Согласно источнику, на игрока сборной Франции претендует «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».

Отмечается, что туринский клуб провел предварительные переговоры по трансферу 20-летнего футболиста в январе 2017 года. При этом источник уверяет, что действующий чемпион Италии контактировал с его агентом, когда нападающий выступал за «Фулхэм» в 2015 году. «Ювентус» собирается удовлетворить требования «Селтика» и приобрести нападающего этим летом.

Также источник сообщает, что «Селтик» отказался продавать своего бомбардира в «Вест Хэм» за 25 млн фунтов. 

В нынешнем сезоне 20-летний Дембеле провел во всех турнирах 49 матчей, забил 32 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста шотландской команды в 5 млн евро, а его контракт с «Селтиком» рассчитан до 2020 года.

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