Ростовский лазер-ран: 219 участников от 6 до 55 лет, 15 комплектов наград

Этап Всемирного городского тура УИПМ стал частью общегородского первомайского праздника, который состоялся на центральной площади Ростова-на-Дону, Театральной. Награждение призеров турнира прошло на концертном помосте в перерывах между выступлениями звезд эстрады.

Всего в турнире стартовало 219 спортсменов. Самым массовым стали соревнования мальчиков в возрасте до 15 лет, в которых приняло участие 53 юных спортсмена. Помимо ребят из спортивных школ и обычных любителей спорта в соревнованиях выступили воспитанники кадетских казачьих корпусов Ростовской области из городов Шахты, Новочеркасск, Белая Калитва и станицы Орловской. Всего же было вручено 15 комплектов наград, включая медали, разыгранные в специальном забеге родителями юных спортсменов, выступавших на этом турнире.

Самым юным участником турнира стал 6-летний Спиридон Валаев. Кстати, он выступил вполне достойно в возрастной группе до 11 лет, заняв 12-е место из 19 участников. Всего же семья Валаевых из Санкт-Петербурга увезла домой сразу пять наград – четыре золотые и одну серебряную. Серафим Валаев стал лучшим в турнире мальчиков в возрасте до 15 лет, его сестры первенствовали в группе девочек до 11 лет (Диана), и до 19 лет (Арина), а их мама Ирина отличилась в категории женщин в группе «40+». Серебряную медаль завоевала Александра Валаева в возрастной группе до 17 лет. Впрочем, это «серебро» вполне тянет и на «золото». Ведь еще накануне, 30 апреля, Александра выступала в испанском городке Сан-Бой на Кубке Европы, где вместе с Антоном Цинкевичем заняла третье место в смешанной эстафете. Как рассказал папа спортсменки, Дмитрий, вечером того же дня она вылетела в Москву, 1 мая в 5:15 утра прилетела в Шереметьево, в 7:25 вылетела в Ростов-на-Дону, приземлилась в 9:15, и тут же на такси поехала на Театральную площадь, где и вышла на старт забега. На финише Александра уступила 11 секунд Ангелине Барановой, которая также выступала в Испании, правда, на день раньше, в смешанной эстафете она не участвовала.

Еще одной особенностью ростовского турнира стало внимание к соревнованиям первых лиц региона. На соревнованиях присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев, а министр физической культуры и спорта региона 55-летний Самвел Аракелян сам вышел на старт в соревнованиях ветеранов. Он стал самым возрастным участником соревнований. В группе спортсменов 40 лет и старше Аракелян финишировал седьмым.

В целом турнир прошел на высоком спортивном и организационном уровне и вызвал большой интерес у жителей области, Ростова-на-Дону и гостей города.

ВСЕМИРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУР УИПМ ПО ЛАЗЕР-РАНУ

Ростов-на-Дону

До 11 лет

Мальчики. Роман Лопаткин (Ростов-на-Дону) – 4.25.

Девочки. Диана Валаева (Санкт-Петербург) – 3.43.

До 13 лет

Мальчики. Максим Павлов (Краснодар) – 5.08.

Девочки. Александра Степанова (Краснодар) – 5.06.

До 15 лет

Мальчики. Серафим Валаев (Санкт-Петербург) – 6.44.

Девочки. Анастасия Спевакова (Ростов-на-Дону) – 7.16.

До 17 лет

Юноши. Илья Гусев (Краснодар) – 6.08.

Девушки. Ангелина Баранова (Краснодар) – 6.55.

До 19 лет

Юноши. Сергей Колбасенко (Ростов-на-Дону) – 12.46.

Девушки. Арина Валаева (Санкт-Петербург) – 12.36.

Юниоры (до 21 года)

Юноши. Данил Могилин (Ростов-на-Дону) – 13.05.

Взрослые

Мужчины. Павел Секретев (Ростов-на-Дону) – 12.55.

Ветераны (40+)

Мужчины. Игорь Мазур (Ростов-на-Дону) – 6.44.

Женщины. Ирина Валаева (Санкт-Петербург) – 7.14.

«Забег родителей»

Женщины. Виктория Улько (Ростов-на-Дону) – 3.58