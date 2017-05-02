Майк Салливан: Кросби? У «Питтсбурга» хватает таланта и характера, чтобы справиться с травмами
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан считает, что возможная травма форварда Сидни Кросби не повлияет
на команду.
На шестой минуте третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (1:2 OT) Кросби получил удар в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена и досрочно завершил игру.
«В первую очередь мы рассчитываем, что дело не дойдет до того, что нам придется играть без Кросби, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – Я думаю, у нашей команды хватает таланта и характера, чтобы справиться с травмами. Мы делаем это на протяжении всего сезона. Мы продолжали это делать сегодня вечером, и так будет и дальше».
Напомним, «Вашингтон» сократил отставание в серии. Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция