Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майк Салливан: Кросби? У «Питтсбурга» хватает таланта и характера, чтобы справиться с травмами

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан считает, что возможная травма форварда Сидни Кросби не повлияет на команду.

На шестой минуте третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (1:2 OT) Кросби получил удар в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена и досрочно завершил игру.

«В первую очередь мы рассчитываем, что дело не дойдет до того, что нам придется играть без Кросби, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – Я думаю, у нашей команды хватает таланта и характера, чтобы справиться с травмами. Мы делаем это на протяжении всего сезона. Мы продолжали это делать сегодня вечером, и так будет и дальше».

Напомним, «Вашингтон» сократил отставание в серии. Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).

Место и дата

02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Барри Троц: Нисканен просто шел на дальнюю штангу, он не мог держать клюшку над головойГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT) высказался об эпизоде, в котором защитник «столичных» Мэтт Нисканен нанес травму капитану соперника Сидни Кросби.Мэтт Нисканен: Я ударил Кросби в голову, не желая этого (видео)Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен прокомментировал эпизод из третьего матча серии плей-офф с «Питтсбургом», в котором капитан «Пингвинов» Сидни Кросби получил травму.Майк Салливан: О состоянии Кросби можно будет судить только после обследованияГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии капитана команды Сидни Кросби после третьего матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».Евгений Малкин: Кросби развернулся – и получил грязный удар в лицо (эксклюзив)Евгений Малкин: Кросби развернулся – и получил грязный удар в лицо (эксклюзив)Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда «пингвинов» Евгения Малкина.«Овечкин врезал Кросби клюшкой…» Главную звезду НХЛ сломали специально? (видео)«Овечкин врезал Кросби клюшкой…» Главную звезду НХЛ сломали специально? (видео)Не матч, а триллер! «Вашингтон» одержал победу в Питтсбурге, а хозяева из-за травмы головы потеряли своего капитана Сидни Кросби.Шайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утраШайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», в активе Кузнецова и Малкина по 2 очка, у Овечкина – 1«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», в активе Кузнецова и Малкина по 2 очка, у Овечкина – 1В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Вашингтону» со счетом 2:3.Кросби получил травму головы в матче с «Вашингтоном» (видео)Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму головы в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (0:1).Бобровский, Кросби и Макдэвид претендуют на приз лучшему игроку «регулярки» НХЛНациональная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Харт Трофи», которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.Игорь Ларионов: Планы и мысли Якупова связаны с НХЛТрехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, ныне работающий агентом, поделился мнением о будущем своего клиента Наиля Якупова.«Монреаль» не будет подписывать ШипачеваНападающий Вадим Шипачев, у которого 30 апреля истек срок контракта с петербургским СКА, не перейдет в «Монреаль», сообщает Sportsnet.Защитник «Витязя» Ержабек подписал контракт с «Монреалем»«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником подмосковного «Витязя» Якубом Ержабеком. Об этом сообщается на официальном сайте «Канадиенс».«Пора валить? Эмиграция из России». Почему многие хоккеисты поехали за океан«Пора валить? Эмиграция из России». Почему многие хоккеисты поехали за океанЭто похоже на девятый вал! Мы уже сбились со счету, сколько молодых хоккеистов решили уехать в НХЛ. И ведь их можно понять.Коннор Макдэвид: «Анахайм» переигрывал нас по всему льдуКапитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (3:6).Иван Барбашев: Меня звали в КХЛ, но я даже не думал о московском «Динамо»Иван Барбашев: Меня звали в КХЛ, но я даже не думал о московском «Динамо»Корреспондент «Советского спорта» в штате Миннесота взял интервью у форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева.Агент Калинина: Новость о подписании контракта со СКА – полная глупостьВалерий Холин, агент нападающего Сергея Калинина, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о том, что хоккеист подписал контракт с петербургским СКА.Пи Кей Саббэн: «Сент-Луис» никогда не сдается, эту команду сложно деморализоватьЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (3:1) высказался о результативности игроков обороны «хищников».Майк Йео: «Сент-Луису» нужно перестановки в составе, так как мы были недостаточно хорошиГлавный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом» (1:3).«Надо ждать Овечкина в сборную!» Брать ли Александра Великого на чемпионат мира?«Надо ждать Овечкина в сборную!» Брать ли Александра Великого на чемпионат мира?Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги Евротура и объясняет, что нам нужна троица из «Вашингтона».Гол Слепышева не помог «Эдмонтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом»Матч второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Анахайма».
Футбол
«Краснодар»: Люди, участвовавшие в драке, на один год будут лишены возможности посещать домашние матчи клуба
Бокс
Эдди Хирн: Джошуа не был готов к бою с Кличко, но риск себя оправдал
Футбол
Игорь Чугайнов: Для «Урала» финал Кубка – это матч жизни
Футбол
Денис Казанский: В сочинском аэропорту нет и намека на Кубок, неправильно это
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Мэтт Нисканен
Мэтт Нисканенвсе новости
Майк Салливан
Майк Салливанвсе новости
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли