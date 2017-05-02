Майк Салливан: Кросби? У «Питтсбурга» хватает таланта и характера, чтобы справиться с травмами

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан считает, что возможная травма форварда Сидни Кросби не повлияет на команду.

На шестой минуте третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (1:2 OT) Кросби получил удар в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена и досрочно завершил игру.

«В первую очередь мы рассчитываем, что дело не дойдет до того, что нам придется играть без Кросби, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – Я думаю, у нашей команды хватает таланта и характера, чтобы справиться с травмами. Мы делаем это на протяжении всего сезона. Мы продолжали это делать сегодня вечером, и так будет и дальше».

Напомним, «Вашингтон» сократил отставание в серии. Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.