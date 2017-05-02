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Эдди Хирн: Джошуа не был готов к бою с Кличко, но риск себя оправдал

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Британский промоутер Эдди Хирн убежден в том, что его подопечный Энтони Джошуа рисковал очень многим в бою с Владимиром Кличко. 

- Ну вот вы и сами увидели, что Джошуа был не готов к такому бою в полной мере. Еще перед поединком я задавался вопросом: не слишком ли это рано для Энтони? Оказалось, что действительно рано.

И вы убедились в этом субботним вечером. Через пять-шесть боев он бы выиграл у Кличко за пять раундов каждый день недели. Но пока Джошуа еще не боксировал с таким умным бойцом, как Владимир. Да и перед такой аудиторией тоже.

Энтони постоянно учится, но обучение в таких условиях вскрывает все твои недостатки, особенно, когда ты провел всего 19 боев на профессиональном ринге. Но это такой опыт, который не купишь, и в конечном итоге риск оправдал себя. Это лучше, чем последовательно драться против десяти соперников, которых ты нокаутируешь за три раунда, как делают другие тяжеловесы, - заявил Хирн.

«Держи удар»: Почему Кличко проиграл Джошуа

Также Эдди Хирн подчеркнул, что поединок Энтони Джошуа с экс-чемпион мира Тайсоном Фьюри - дело отдаленного будущего.

Напомним, Энтони Джошуа в минувшую субботу нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Теперь он владеет чемпионскими поясами по двум версиям - IBF и WBA.

Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

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