«Краснодар»: Люди, участвовавшие в драке, на один год будут лишены возможности посещать домашние матчи клуба

«Краснодар» выступил с заявлением в связи с дракой между болельщиками «Краснодара» и «Анжи» перед матчем команд в 26-м туре премьер-лиги.

«В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками «Краснодара» и «Анжи».

Прежде всего, мы хотим поблагодарить так называемых «фанатов» за то, что они дали нам возможность идентифицировать почти всех участников драки.

Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны органами правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ.

Мы со своей стороны внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба.

Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК «Краснодар» будет наложен навсегда.

Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности ФК «Анжи», чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе

Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия», – говорится в заявлении на официальном сайте «Краснодара».

Отметим, что благодаря оперативному вмешательству полиции драка продлилась не более одной минуты. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.