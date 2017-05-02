«Краснодар»: Люди, участвовавшие в драке, на один год будут лишены возможности посещать домашние матчи клуба
«Краснодар» выступил
с заявлением в связи с дракой между болельщиками «Краснодара» и «Анжи» перед
матчем команд в 26-м туре премьер-лиги.
«В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками «Краснодара» и «Анжи».
Прежде всего, мы хотим поблагодарить так называемых «фанатов» за то, что они дали нам возможность идентифицировать почти всех участников драки.
Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны органами правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ.
Мы со своей стороны внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба.
Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК «Краснодар» будет наложен навсегда.
Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности ФК «Анжи», чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе
Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия», – говорится в заявлении на официальном сайте «Краснодара».
Отметим, что благодаря оперативному вмешательству полиции драка продлилась не более одной минуты. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)
Предупреждения:
Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция