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Андреа Пирло: Возможно, скоро я вернусь в Италию и буду учиться на тренера

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о возможном завершении карьеры 40-летнего капитана «Ромы» Франческо Тотти, а также рассказал о своих планах на будущее.

«Думаю, Тотти еще рано ехать в MLS. Франческо находится в отличной форме и способен играть на высоком уровне. Не советую ему завершать карьеру. Он все еще молод. В любом случае, Тотти сам решит, когда повесить бутсы на гвоздь. 

Что касается меня, то рано или поздно я завершу карьеру, потому что нельзя играть вечно. Сейчас я сконцентрирован и собираюсь закончить сезон на позитивной ноте. Возможно, скоро я вернусь в Италию и буду учиться на тренера», – приводит слова Пирло Goal.

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