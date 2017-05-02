Андреа Пирло: Возможно, скоро я вернусь в Италию и буду учиться на тренера

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о возможном завершении карьеры 40-летнего капитана «Ромы» Франческо Тотти, а также рассказал о своих планах на будущее.

«Думаю, Тотти еще рано ехать в MLS. Франческо находится в отличной форме и способен играть на высоком уровне. Не советую ему завершать карьеру. Он все еще молод. В любом случае, Тотти сам решит, когда повесить бутсы на гвоздь.

Что касается меня, то рано или поздно я завершу карьеру, потому что нельзя играть вечно. Сейчас я сконцентрирован и собираюсь закончить сезон на позитивной ноте. Возможно, скоро я вернусь в Италию и буду учиться на тренера», – приводит слова Пирло Goal.