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Валерий Рейнгольд: Надеюсь, финал будет веселым и победит «Локомотив»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями накануне финала Кубка России, в котором в Сочи сыграют «Локомотив» и «Урал».

– Сложный для прогноза матч. Хотелось бы увидеть веселый футбол, но обе команды запросто могут окопаться в обороне. У «Локомотива» после травмы Ведрана Чорлуки хватает проблем с защитой. Для «Урала» же победа в Кубке страны станет историческим событием и едва ли команда пойдет на риск.

Я склоняюсь к тому, что победит «Локомотив». Буду за него болеть из-за своего друга Юрия Семина. Если он не сможет взять Кубок, «Локомотив» с ним расстанется. Результаты команды в чемпионате не могут устроить никого, – сказал Рейнгольд.

Напомним, что в финале текущего розыгрыша Кубка России встретятся «Локомотив» и «Урал». Встреча пройдет во вторник, 2 мая, и начнется в 18:45 по московскому времени.

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок России-2016/17?

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