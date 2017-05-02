Валерий Рейнгольд: Надеюсь, финал будет веселым и победит «Локомотив»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями накануне финала Кубка России, в котором в Сочи сыграют «Локомотив» и «Урал».

– Сложный для прогноза матч. Хотелось бы увидеть веселый футбол, но обе команды запросто могут окопаться в обороне. У «Локомотива» после травмы Ведрана Чорлуки хватает проблем с защитой. Для «Урала» же победа в Кубке страны станет историческим событием и едва ли команда пойдет на риск.

Я склоняюсь к тому, что победит «Локомотив». Буду за него болеть из-за своего друга Юрия Семина. Если он не сможет взять Кубок, «Локомотив» с ним расстанется. Результаты команды в чемпионате не могут устроить никого, – сказал Рейнгольд.

Напомним, что в финале текущего розыгрыша Кубка России встретятся «Локомотив» и «Урал». Встреча пройдет во вторник, 2 мая, и начнется в 18:45 по московскому времени.