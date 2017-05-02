Латвия объявила состав сборной на чемпионат мира-2017
Стал известен состав сборной Латвии на предстоящий чемпионат мира по хоккею.
Вратари: Элвис Мерзликинс, Иванс Пунненовс, Янис Калниньш.
Защитники: Янис Якс, Кристоферс Биндулис, Артурс Кулда, Кристапс Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскарс Цибульскис, Юнис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс.
Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспарс Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Робертс Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
Латвия – соперник сборной России по группе А.
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