Мэр Сочи: Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедераций

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о состоянии города в преддверии Кубка конфедераций, который состоится в России с 17 июня по 2 июля.

«Мы уже готовы к проведению матчей Кубка конфедераций. У нас был накоплен хороший опыт. До 2014 года в городе активно шла подготовка к Олимпийским играм. Тогда появились инфраструктура и дорожная логистика. Однако жизнь вносит коррективы: где-то требовался ремонт, работы по реконструкции.

Сегодня перепрофилированный для футбола стадион «Фишт» примет уже третий тестовый матч – финал Кубка России. Надеемся, игра пройдет достаточно успешно. Будут выявлены последние штрихи, которые необходимо решить. Наш туристический город очень гостеприимный. Советуем всем иностранным любителям футбола приезжать во время турнира именно к нам», – цитирует Пахомова Газета.ru.

Напомним, турнир состоится на четырех аренах страны: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).