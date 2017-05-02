Карпов, Крамник и Свидлер – капитаны команд-участниц чемпионата России

Вчера в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» состоялись матчи 1-го тура командных чемпионатов и первенств России по классическим шахматам среди мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек.

В составах мужских команд по шесть основных игроков и по два запасных. Правда, в команде «Медный всадник» всего семь человек.

В турнире участвуют восемь команд. Среди главных фаворитов – «Сибирь-Сириус», в составе которого играют такие топ-шахматисты, как Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук.

Петр Свидлер возглавляет команду «Медный всадник», Анатолий Карпов – капитан «Малахита».

В первом туре «Сибирь» обыграла «Ладью» – 4,5:1,5, «Медный всадник» – СДЮСШОР - 3,5:2,5.

Результаты 1-го тура. «Сибирь» – «Ладья» 4,5:1,5, «Малахит» – ШФ ЦФО 3:3, «Медный всадник» – СДЮСШОР 3,5:2,5, ШСМ – «Жигули» 4:2.

Сегодня пройдет второй тур.