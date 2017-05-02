Барри Троц: Нисканен просто шел на дальнюю штангу, он не мог держать клюшку над головой

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT) высказался об эпизоде, в котором защитник «столичных» Мэтт Нисканен нанес травму капитану соперника Сидни Кросби.

«Если вы посмотрите момент, то увидите, как Сид шел наперерез, а Холтби выбросил клюшку, после чего он немного споткнулся и наклонился. Нисканен же шел на дальнюю штангу, потому что там должна была оказаться шайба. И они просто столкнулись друг с другом.

К сожалению, Сид получил травму. Но вряд ли вы увидите в такой ситуации, как игрок держит клюшку над головой. Это просто хоккей, чисто игровой момент», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» сократил отставание в серии. Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.