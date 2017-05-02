Барри Троц: Нисканен просто шел на дальнюю штангу, он не мог держать клюшку над головой
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
(2:1 OT) высказался об эпизоде, в котором
защитник «столичных» Мэтт Нисканен нанес травму капитану соперника Сидни
Кросби.
«Если вы посмотрите момент, то увидите, как Сид шел наперерез, а Холтби выбросил клюшку, после чего он немного споткнулся и наклонился. Нисканен же шел на дальнюю штангу, потому что там должна была оказаться шайба. И они просто столкнулись друг с другом.
К сожалению, Сид получил травму. Но вряд ли вы увидите в такой ситуации, как игрок держит клюшку над головой. Это просто хоккей, чисто игровой момент», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» сократил отставание в серии. Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция