Маминов покинул «Солярис»

Сегодня подал в отставку тренерский штаб московского футбольного клуба «Солярис» (4-е место в зоне «Запад» ПФЛ) во главе с известным специалистом Владимиром Маминовым.

– Я решил приостановить свою работу в «Солярисе» в связи с большой финансовой задолженностью клуба перед игроками и тренерским штабом, а также потому, что клуб, возможно, по окончании нынешнего сезона прекратит существование. При этом команда продолжит выступления в первенстве до его завершения, – объяснил теперь уже экс-наставник «Соляриса».

Маминов работал в клубе с лета 2016 года.

В качестве игрока Маминов выступал за «Локомотив» и сборную Узбекистана. Входил в тренерский штаб «Локомотива», «Рубина», тренировал дубль «Локо». В качестве главного тренера работал в «Химках».