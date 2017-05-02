Денис Глушаков: Считаю Зе Луиша топ-нападающим

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как в команде относятся к форварду Зе Луишу.

– Команда дружная – и нет разницы: Фернандо, Маурисио или Зе Луиш, – сказал Глушаков в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Зе вообще прикольный: мы постоянно подшучиваем над сборной Кабо-Верде, спрашиваем, сколько часов он оттуда летел. «Аватаром» иногда называли – потому что похож на него. Зе может сделать вид, что обиделся, но на самом деле он добрый и нормально принимает шутки.

При этом хочу заметить: на тренировках искры из-под щитков только так летят. Все бьются и куются, никто ног не убирает и не сачкует. Но это не подлые подкаты.

– Объясните, как Зе Луиш превратился в суперфорварда?

– Он и был суперфорвардом. Когда Зе только пришел, мы готовились к чемпионату, а он уже был готовым. Нас волтузил так, что мы с Ромой Широковым удивлялись: «Ничего себе нападающего взяли – с нулевых углов забивает». Стопроцентная реализация! А сезон начался – все пропало. То ли мы догнали его физически, то ли он сбавил. Нужно было время на адаптацию. Потом, наверное, Зе снег увидел… Вообще, считаю его топ-нападающим – как он прыгает, как цепляется за мячи!

В нынешнем сезоне Зе Луиш забил пять голов и сделал шесть голевых передач в 18 матчах премьер-лиги.