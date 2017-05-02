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Нападающий сборной Дании перешел в «Аталанту» (фото)

Источник:  ФК «Аталанта»Комментарии

Как сообщает пресс-службы «Аталанты», клуб подписал контракт с форвардом сборной Дании Андреасем Корнелиусом.

Отмечается, что соглашение с 24-летним игроком рассчитано до декабря 2018 года, которое вступит в силу по окончании сезона-2016/17.

Последним клубом футболиста был датский «Копенгаген», за который он провел 25 матчей в чемпионате страны и забил 11 голов. За национальную команду Корнелиус провел 11 матчей и забил 3 мяча.

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