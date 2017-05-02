«Локомотив» считается фаворитом в финальном матче за Кубок России

Сегодня московский «Локомотив» сыграет финальный матч за Кубок России с «Уралом».

Железнодорожники считаются фаворитами встречи, которая состоится в Сочи.

На победу «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 1,76. Котировки на победу «Урала» – 5,37. На ничью в основное время – 3,38.

Игра начнется в 18:45 по московскому времени на стадионе «Фишт».