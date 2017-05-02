Менеджер Evil Geniuses обвинил организаторов The Kiev Major в сексизме

Менеджер организации Evil Geniuses Филипп Арам обвинил организаторов турнира The Kiev Major в сексизме.



Причиной этому послужил ролик с эмоциями девушек в зале Национального дворца искусств «Украина». Арам посчитал это проявлением сексизма со стороны организаторов киевского мэйджора. Вскоре ролик был удален с YouTube, но его копия осталась доступна на Twitch.





The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов.