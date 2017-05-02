Карасев рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Стали известны имена арбитров, назначенные на первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, игру, которая состоится 4 мая в Виго, обслужит российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.
Отмечается, что помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты рефери – Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвертый судья – Игорь Демешко.
Добавим, что для Карасева это второй матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Первую игру российский рефери обслуживал на стадии четвертьфинала между «Аяксом» и «Шальке-04» (2:0). В активе арбитра из России также 4 игры в Лиге чемпионов, три на групповом этапе и матч 1/8 финала «Атлетико» – «Байер» (0:0).
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