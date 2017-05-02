Серхио Перес: «Форс Индия» творит чудеса
Пилот «Форс-Индии»
Серхио Перес оценил выступление команды на четвертом этапе чемпионата мира
Гран-при России.
«С учетом нашей скорости мы вообще не должны были финишировать в очках, – Но мы снова поднялись, воспользовавшись проблемами «Ред Булла» и «Уильямса».
Команда в очередной раз проделала потрясающую работу. И я очень доволен результатом. Хотя на данный момент мы действительно сильно отстаем и по чистому темпу не должны быть так высоко.
Финишируя так высоко, мы творим чудеса. Но если мы добавим скорости, можем определенно бросить вызов конкурентам», – приводит Autosport.com слова Переса.
Напомним, Перес и его партнер по команде Эстебан Окон неизменно финишировали в очках во всех четырех гонках сезона. В Сочи 27-летний мексиканец стал шестым, а Окон – седьмым.
Перес набрал 22 очка и занимает седьмое место в личном зачете чемпионата мира.
Добавим, что «Форс Индия» идет на четвертом месте в Кубке конструкторов.