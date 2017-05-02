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Серхио Перес: «Форс Индия» творит чудеса

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Форс-Индии» Серхио Перес оценил выступление команды на четвертом этапе чемпионата мира Гран-при России.

«С учетом нашей скорости мы вообще не должны были финишировать в очках, – Но мы снова поднялись, воспользовавшись проблемами «Ред Булла» и «Уильямса».

Команда в очередной раз проделала потрясающую работу. И я очень доволен результатом. Хотя на данный момент мы действительно сильно отстаем и по чистому темпу не должны быть так высоко.

Финишируя так высоко, мы творим чудеса. Но если мы добавим скорости, можем определенно бросить вызов конкурентам», – приводит Autosport.com слова Переса.

Напомним, Перес и его партнер по команде Эстебан Окон неизменно финишировали в очках во всех четырех гонках сезона. В Сочи 27-летний мексиканец стал шестым, а Окон – седьмым.

Перес набрал 22 очка и занимает седьмое место в личном зачете чемпионата мира.

Добавим, что «Форс Индия» идет на четвертом месте в Кубке конструкторов.

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