Андрей Червиченко: «Реал» обыграет «Атлетико» со счетом 2:0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».

- «Реал» в этом году посильнее команды Симеоне. «Королевский клуб» выглядит очень собранным даже несмотря на проигрыш «Барселоне». Команда играет, я бы сказал, фундаментально. А вот «Атлетико» стал часто пробуксовывать - особенно это заметно во внутреннем чемпионате, где клуб выдал много неубедительных матчей и не смог вмешаться в чемпионскую гонку. Так что «Реал» скорее всего выиграет 2:0, - считает Червиченко.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.