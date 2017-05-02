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Российская бадминтонистка Ксения Поликарпова будет выступать за Израиль

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская бадминтонистка Ксения Поликарпова сменила спортивное гражданство. Теперь 27-летняя россиянка будет представлять Израиль.

14 мая спортсменка переедет в Израиль. Поликарпова выступала за сборную Петербурга и России. В 2016 году она не смогла отобраться на Олимпийские игры в Рио.

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Напомним, Поликарпова - двукратная обладательница бронзовых медалей чемпионата мира среди студентов, Бронзовый призер командного чемпионата Европы и чемпионка России по бадминтону. 

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