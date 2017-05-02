Кевин Кураньи: Русский человек – добродушный, жесткий и прямолинейный

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился воспоминаниями о своей игре в России.

- Когда только переехал в Москву, думал, что русские закрытые и напряженные. Впечатление оказалось ошибочным. Стоит плотно пообщаться с человеком - и он по-настоящему раскрывается, становясь самым дружелюбным и открытым на свете.

Теперь каждый раз, когда встречаю русского, мы почти тут же находим общий язык. Русский человек – добродушный, жесткий и прямолинейный. Он не будет ходить вокруг да около, а сразу скажет тебе в лицо все, что думает.

Просто обожаю бефстроганов и пирожки, но борщ – вне конкуренции, в Германии я очень по нему скучаю. В центре Москвы, на набережной, есть один ресторан – посреди зала настоящий крестьянский двор: коровы, куры, кролики. Там готовят самый вкусный борщ, который я пробовал, - цитирует официальный сайт ФИФА.

Вскоре немец собирается вернуться в Россию - в роли телеэксперта, освещающего матчи Кубка Конфедераций.

Турнир пройдет в четырех российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани) с 17 июня по 2 июля.

Кевин Кураньи защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год.

