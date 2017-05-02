Константин Генич: Симеоне своими заявлениями пытается ввести в заблуждение «Реал»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от мадридского дерби между «Реалом» и «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, игра состоится сегодня, 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 21.45 мск, а «Советский спорт» ее текстовую трансляцию.

«Предсказать и предположить, что будет в этом матче, – это играть в угадайку. Я вам свой вариант уже набросил: мне кажется, что Симеоне своими заявлениями пытается ввести в заблуждение болельщиков, журналистов и сам «Реал». Посмотрим, поведется ли на это «Реал».

Я думаю, нам стоит ждать агрессивного начала от «Атлетико», в первые 15-20 минут «Атлетико» постарается играть в высокий прессинг и постарается забить. Отмечу, что большого количества голов ждать не стоит. Многое будет зависеть от голкиперов: во время класико, помимо гениальности Месси, вратарская история стала ключевой. Тер Штеген чуть-чуть Кейлора Наваса переиграл, поэтому «Барселона» вышла победителем. Может быть, в паре «Реал» – «Атлетико» на аванс-сцену тоже выйдут вратари», – цитирует Генича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Читайте также:

«Атлетико» силен, но у нас есть свои козыри». Зидан готовится дать бой Симеоне