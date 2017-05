Ведран Чорлука: Давайте привезем Кубок России в Баковку

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука пожелал своей команде удачи в финальном матче Кубка России-2016/17.

«Сегодня большой день для всей красно-зеленой семьи. Давайте завоюем Кубок и вместе с болельщиками привезем его в Баковку! Желаю удачи!», – написал Чорлука в своем твиттере.



