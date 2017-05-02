Германия объявила состав сборной на чемпионат мира-2017
Стал известен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира по хоккею.
Вратари: Томас Грайсс («Нью-Йорк Айлендерс»), Феликс Брюкманн («Вольфсбург»), Дэнни Аус Ден Биркен («Мюнхен»);
Защитники: Денис Ройль («Адлер Мангейм»), Джастин Крюгер («Берн»), Кристиан Эрхофф («Кёльнер Хайе»), Конрад Абельтшаузер («Мюнхен»), Деннис Зайденберг («Нью-Йорк Айлендерс»), Франк Хёрдлер («Айсбэрен»), Шинан Акдаг («Адлер Мангейм»), Мориц Мюллер («Кёлнер Хайе»);
Нападающие: Тобис Ридер («Аризона Койотс»), Брукс Мацек («Мюнхен»), Маркус Кинк («Адлер Мангейм»), Маттиас Плахта («Адлер Мангейм»), Янник Зайденберг («Мюнхен»), Патрик Раймер («Томас Сало Айс Тайгерз»), Ясин Элиц («Томас Сало Айс Тайгерз»), Геррит Фаузер («Вольфсбург»), Патрик Хагер («Кёльнер Хайе»), Фелик Шютц («Рёгле»), Доминик Кахун («Мюнхен»), Филипп Гогулла («Кёльнер Хайе»), Давид Вольф («Адлер Мангейм»), Фредерик Тиффельс (Универститет западного Мичигана).
Hier der vorläufige WM-Kader #HeimWM #IIHFWorlds #TogetherFor2017 pic.twitter.com/JCv88dSVn2— Dt. Eishockey Bund (@DEB_eV) 2 мая 2017 г.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.