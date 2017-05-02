Георгий Черданцев: Рад за Шмурнова, он свой финал Лиги чемпионов заслужил давным-давно
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поздравил своего коллегу Александра Шмурнова с назначением на финал Лиги чемпионов.
«Особенно рад за коллегу Александра Шмурнова. Он свой финал заслужил давным-давно!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Особенно рад за коллегу @AShmurnov. Он свой финал заслужил давным-давно! 👍👍👍 https://t.co/7Nz7kkpQTw— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 1 мая 2017 г.
Накануне стало известно, что пару Шмурнову составит Сергей Кривохарченко. Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».
Добавим, что игру за трофей Лиги Европы, которая состоится 24 мая на стадионе «Френдс Арена» в Сольне, прокомментирует Нобель Арустамян.
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