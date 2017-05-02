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Алексей Грицаенко: Команды из Москвы выходили на меня, но в «Краснодар» я отправился без раздумий

Источник:  PrimaMedia.ruКомментарии

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко объяснил, почему выбрал «Краснодар», за который будет выступать со следующего сезона.

– Понятно, что все стремятся из ФНЛ перебраться в клуб премьер-лиги, – приводит PrimaMedia.ru слова Грицаенко. – Но по большому счету это ничего не значит. Если тебя заметили на таком высоком уровне, пригласили в команду, предложили контракт, то это свидетельство того, что ты хорошо работал в своей команде. Теперь надо влиться в состав, и самое главное – начать играть. Вот, когда я сыграю за «Краснодар» сезон, то можно будет говорить, что какая-то моя мечта, вероятно, сбылась.

– В межсезонье ходило много слухов относительно вашего трансфера в клубы премьер-лиги, в том числе в топ-коллективы. В частности речь шла о московском «Спартаке», почему не выбрал красно-белых?
– Да, команды из Москвы на меня выходили, но по определенным причинам, я не перешел туда. На самом деле, лично для меня внутри российского чемпионата «Краснодар» – команда, куда я отправился без раздумий. Мне там комфортно, есть хороший друг Юрий Газинский. В 2012 году с ним познакомились, когда он сам играл за «Луч». В то время мы с ним довольно-таки хорошо общались. Когда он перешел в «Краснодар», я стал еще пристальней следить за коллективом.

В нынешнем сезоне 21-летний Грицаенко провел 33 матча в первенстве ФНЛ и забил три гола.

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