Ники Лауда: Алонсо оставлял после себя много хлопот

Директор «Мерседеса» Ники Лауда заявил, что немецкая команда не заинтересована в испанце Фернандо Алонсо.

«Когда Алонсо покидал команды в прошлом, то оставлял после себя много хлопот. Не думаю, что в «Феррари» захотят снова с ним работать – он ушел, хотя у него был действующий контракт. То же самое случилось с нами (с «Макларен-Мерседес»).

Гонщики «Мерседеса» отлично выполняют свою работу – если мы будем побеждать с Хэмилтоном и Боттасом, нам не нужно их на кого-то менять», – приводит Motorsport.com слова Лауды.

Напомним, Алонсо провел один сезон в «Макларен-Мерседесе». В 2007 году он занял итоговое третье место в личном зачете.

За «Феррари» испанец выступал с 2010 по 2014 годы и трижды становился вице-чемпионом мира.

В нынешнем сезоне Алонсо не финишировал ни в одной из четырех гонок.