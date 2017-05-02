Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ники Лауда: Алонсо оставлял после себя много хлопот

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Директор «Мерседеса» Ники Лауда заявил, что немецкая команда не заинтересована в испанце Фернандо Алонсо.

«Когда Алонсо покидал команды в прошлом, то оставлял после себя много хлопот. Не думаю, что в «Феррари» захотят снова с ним работать – он ушел, хотя у него был действующий контракт. То же самое случилось с нами (с «Макларен-Мерседес»).

Гонщики «Мерседеса» отлично выполняют свою работу – если мы будем побеждать с Хэмилтоном и Боттасом, нам не нужно их на кого-то менять», – приводит Motorsport.com слова Лауды.

Напомним, Алонсо провел один сезон в «Макларен-Мерседесе». В 2007 году он занял итоговое третье место в личном зачете.

За «Феррари» испанец выступал с 2010 по 2014 годы и трижды становился вице-чемпионом мира.

В нынешнем сезоне Алонсо не финишировал ни в одной из четырех гонок.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Петров: Боттас провел практически идеальный уик-эндБывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал победу Валттери Боттаса на Гран-при России.Серхио Перес: «Форс Индия» творит чудесаПилот «Форс-Индии» Серхио Перес оценил выступление команды на четвертом этапе чемпионата мира Гран-при России.Ники Лауда: Никогда не видел, чтобы кто-либо под таким прессингом выиграл свою первую гонкуНеисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда остался доволен победой Валттери Боттаса в гонке Гран При России.Маурицио Арривабене: Я радуюсь от того , что у нас быстрая машина и два первоклассных гонщикаРуководитель «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал результаты Гран-при России.Виталий Петров: Прокатил девушку Квята по трассе в СочиПервый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал о том, как для него прошел российский этап, прошедший в Сочи.Трассой не вышли? Почему Гран-при России получился таким унылымТрассой не вышли? Почему Гран-при России получился таким унылымТри причины, из-за которых гонка в Сочи стала скучнейшей в нынешнем сезоне.Даниил Квят: На последних 20 кругах мы были быстрее ХэмилтонаПилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о положительных итогах четвертого этапа чемпионата мира Гран-при России в Сочи.Даниил Квят: Гран-при России стал худшим для «Торо Россо» в этом годуПилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил выступление команды на четвертом этапе чемпионата мира Гран-при России в Сочи.Кими Райкконен: Гонка в Сочи была скучнойПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после Гран-при России. Напомним, что он занял третье место.Даниил Квят: Я потерял много времени из-за синих флагов, пропуская лидеров на кругПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при России. Напомним, что он занял 12-е место.Хельмут Марко: Гонка в России получилась скучной, а Квята подвели проблемы с резинойСоветник команды «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги Гран-при России-2017.«Торпеда» не взлетела. Квят – лишь 12-й на Гран-при России«Торпеда» не взлетела. Квят – лишь 12-й на Гран-при России«Советский спорт» подводит итоги Гран-при России.Себастьян Феттель: Я пытался подкараулить ошибку Боттаса, но сейчас могу только его поздравитьЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при России-2017.Валттери Боттас: Для первой победы мне понадобилось провести более 80 гонок. Но оно того стоилоФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при России-2017.Кэри встретился с Путиным во время Гран-при РоссииГенеральный промоутер Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным во время Гран-при России в Сочи.Феттель увеличил отрыв в чемпионате от Хэмилтона до 13 очковНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель упрочил свое лидерство в чемпионате мира после Гран-при России.Боттас стал пятым финном, побеждавшим в гонках Формулы-1Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал свою первую в карьере победу в Формуле-1, заняв первое место на Гран-при России в Сочи.Боттас признан лучшим гонщиком дняСегодняшняя гонка на «Автодроме Сочи» стала исторической для финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.Боттас одержал первую в карьере победу на «Автодроме Сочи», Квят – 12-йФинский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем «Гран-при России»-2017.Кристиан Хорнер: Решение перевести Квята в «Торо Россо» было правильнымРуководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о ситуации с переводом гонщика Даниила Квята в «Торо Россо» после Гран-при России прошлого сезона.
Футбол
Кевин Кураньи: Русский человек – добродушный, жесткий и прямолинейный
Футбол
Андрей Червиченко: «Реал» обыграет «Атлетико» со счетом 2:0
Футбол
Карасев рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Футбол
«Локомотив» считается фаворитом в финальном матче за Кубок России
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости