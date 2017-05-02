Вихлянцева разгромила Голубич в первом круге турнира в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева нанесла поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич в рамках первого круга турнира в Праге.

Встреча, которая длилась 1 час, завершилась со счетом 6:1, 6:1.

За все время игры спортсменка из РФ 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Голубич – 1 эйс и 1 брейк.

Таким образом, за выход в четвертьфинал соревнований Вихлянцева поспорит с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) – Катержина Синякова (Чехия, 8).