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Вихлянцева разгромила Голубич в первом круге турнира в Праге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева нанесла поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич в рамках первого круга турнира в Праге.

Встреча, которая длилась 1 час, завершилась со счетом 6:1, 6:1.

За все время игры спортсменка из РФ 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Голубич – 1 эйс и 1 брейк.

Таким образом, за выход в четвертьфинал соревнований Вихлянцева поспорит с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) – Катержина Синякова (Чехия, 8).

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