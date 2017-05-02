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Ибрагимович обратился к фанатам «МЮ» после операции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оставил запись на своей странице в Instagram после перенесенной операции.

Напомним, игрок сборной Швеции получил травму колена в ответном матче с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы (2:1). Сообщалось, что 35-летний нападающий пропустит 9 месяцев. 

Как отметил его агент Мино Райола, сегодня Ибрагимовичу предстояла операция, которая состоялась в одной из клиник США. 

«Готов и стал сильнее. Еще раз благодарю вас за поддержку. Совсем скоро мы будем наслаждаться игрой», – написал Ибрагимович.

Fixed, done and stronger. Once again thank you for the support. We will enjoy my game togheter soon.

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

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