Ибрагимович обратился к фанатам «МЮ» после операции

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оставил запись на своей странице в Instagram после перенесенной операции.

Напомним, игрок сборной Швеции получил травму колена в ответном матче с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы (2:1). Сообщалось, что 35-летний нападающий пропустит 9 месяцев.

Как отметил его агент Мино Райола, сегодня Ибрагимовичу предстояла операция, которая состоялась в одной из клиник США.

«Готов и стал сильнее. Еще раз благодарю вас за поддержку. Совсем скоро мы будем наслаждаться игрой», – написал Ибрагимович.