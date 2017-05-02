Полузащитник «Шальке» Шепф получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона

Хавбек «Шальке» Алессандро Шепф получил частичный разрыв крестообразной связки колена. Об этом сообщает официальная страница клуба Вконтакте.

Сроки восстановления пока неизвестны, но уже точно можно сказать, что сезон для игрока закончен.

В текущем сезон 23-летний Алессандро Шепф провел 42 матча за «Шальке» и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.