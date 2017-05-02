Виталий Петров: Боттас провел практически идеальный уик-энд

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал победу Валттери Боттаса на Гран-при России.

«Несмотря на полноценную победу «Феррари» в квалификации, я был уверен, что в гонке мы все равно увидим напряженную борьбу. Скудерия впервые за долгое время заблокировала первый ряд, и многие предполагали, что учитывая скорость красных машин в гонке, шансов отыграться у «Мерседеса» не будет. Но еще в субботу вечером в прямом эфире у Дмитрия Губерниева я сказал, что не стоит сбрасывать никого со счетов – и если Валттери Боттасу удастся хороший старт, он вполне может обойти обоих пилотов Ferrari. Так в итоге и случилось.

Потом мы получили еще одно подтверждение того факта, что «Феррари» в этом году лучше работает с резиной. Феттель провел свой пит-стоп на несколько кругов позже, сумев сохранить свои шины, а под занавес оказывал реальное давление на Боттаса. Увы, в очередной раз мы должны говорить не о борьбе лидеров, а о круговых. Их поведение на последних кругах, к сожалению, лишило нас возможности понаблюдать за схваткой.

Так или иначе, все это никак не умаляет заслуг Валттери. Он провел практически идеальный уик-энд. Сейчас нет никакого смысла обращать внимание на незначительные помарки. В целом он был очень силен – как и в прежние годы в Сочи, и использовал собственный шанс, когда он представился. Классное выступление, никаких претензий к нему быть не может», - цитирует Петрова Motorsport.com.

Гран-при России

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08, 743

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,617

3. Кими Райкконен («Феррари») +11,000

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36,320

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416

6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35,004

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:36,188

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг

16. Паскаль Верляйн («Заубер») + 1 круг

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал

Джолион Палмер («Рено») – не финишировал

Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») – не стартовал