Виталий Петров: Боттас провел практически идеальный уик-энд
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал
победу Валттери Боттаса на Гран-при России.
«Несмотря на полноценную победу «Феррари» в квалификации, я был
уверен, что в гонке мы все равно увидим напряженную борьбу. Скудерия впервые за
долгое время заблокировала первый ряд, и многие предполагали, что учитывая
скорость красных машин в гонке, шансов отыграться у «Мерседеса» не будет. Но еще в субботу вечером в прямом
эфире у Дмитрия Губерниева я сказал, что не стоит сбрасывать никого со счетов –
и если Валттери Боттасу удастся хороший старт, он вполне может обойти обоих
пилотов Ferrari. Так в итоге и случилось.
Потом мы
получили еще одно подтверждение того факта, что «Феррари» в этом году лучше
работает с резиной. Феттель провел свой пит-стоп на несколько кругов позже,
сумев сохранить свои шины, а под занавес оказывал реальное давление на Боттаса.
Увы, в очередной раз мы должны говорить не о борьбе лидеров, а о круговых. Их
поведение на последних кругах, к сожалению, лишило нас возможности понаблюдать
за схваткой.
Так или иначе, все это никак не умаляет заслуг Валттери. Он
провел практически идеальный уик-энд. Сейчас нет никакого смысла обращать
внимание на незначительные помарки. В целом он был очень силен – как и в
прежние годы в Сочи, и использовал собственный шанс, когда он представился.
Классное выступление, никаких претензий к нему быть не может», - цитирует
Петрова Motorsport.com.
Гран-при России
1.
Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08, 743
2. Себастьян
Феттель («Феррари») +0,617
3. Кими
Райкконен («Феррари») +11,000
4. Льюис
Хэмилтон («Мерседес») +36,320
5. Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788
7. Эстебан
Окон («Форс Индия») +1:35,004
8. Нико
Хюлькенберг («Рено») +1:36,188
9. Фелипе
Масса («Уильямс») +1 круг
10. Карлос
Сайнс («Торо Россо») +1 круг
11. Лэнс
Стролл («Уильямс») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Кевин
Магнуссен («Хаас») +1 круг
14. Стоффель
Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Маркус
Эрикссон («Заубер») + 1 круг
16. Паскаль
Верляйн («Заубер») + 1 круг
Макс
Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал
Джолион
Палмер («Рено») – не финишировал
Ромен Грожан
(«Хаас») – не финишировал
Фернандо
Алонсо («Макларен») – не стартовал