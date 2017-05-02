Кевин Шаттенкирк: В третьем матче было много моментов, которые показали, из чего мы сделаны
Защитник «Вашингтона»
Кевин Шаттенкирк подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ
с «Питтсбургом» (3:2 OT).
«Сегодняшний матч стал серьезным экзаменом для нас. В матче было много разных моментов, по которым можно было понять, из чего мы сделаны. Для меня это был переходный момент.
Безусловно, сейчас я чувствую себя совсем по-другому, чем 12 часов назад, когда стоял тут с вами. Теперь нужно удостовериться, что я перенесу это на следующую игру», – приводит слова Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.
Напомним, 28-летний американец стал автором победного гола в овертайме.
«Вашингтон» сократил отставание в серии. Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция