Кевин Шаттенкирк: В третьем матче было много моментов, которые показали, из чего мы сделаны

Защитник «Вашингтона» Кевин Шаттенкирк подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 OT).

«Сегодняшний матч стал серьезным экзаменом для нас. В матче было много разных моментов, по которым можно было понять, из чего мы сделаны. Для меня это был переходный момент.

Безусловно, сейчас я чувствую себя совсем по-другому, чем 12 часов назад, когда стоял тут с вами. Теперь нужно удостовериться, что я перенесу это на следующую игру», – приводит слова Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.

Напомним, 28-летний американец стал автором победного гола в овертайме.

«Вашингтон» сократил отставание в серии. Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.