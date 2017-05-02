Союз ММА России принял участие в заседании рабочей группы Совета Европы по вопросам государственного регулирования смешанного боевого единоборства в странах - членах Совета Европы. Задачей рабочей группы является выработка предложений и рекомендаций для Комитета Министров государств- членов Совета Европы. Россию представили вице-президент Союза ММА России Татьяна Щетинина и вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. Союз ММА России, имеющий статус аккредитованной Министерством спорта спортивной федерации, непосредственно отвечает за развитие вида спорта на территории нашей страны.

В своем докладе эксперты рассказали об успешном опыте государственного регулирования российского ММА. Докладчиками затрагивались многочисленные аспекты принятия мер по безопасности спортсменов и зрителей, предотвращению травматизма и иных негативных явлений, которые могут сопутствовать проведению соревнований. Особое внимание при этом уделяется требованиям к организации, условиям проведения соревнований, вопросам охраны правопорядка и оказания медицинской помощи. Отдельно затронули проблематику вовлечения детей и молодежи в занятия ММА.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев: «В ходе заседания мы поделились успешным опытом развития российского смешанного боевого единоборства, как официально-признанного вида спорта. Одна из особенностей развития, в отличие от других видов спорта, в том, что становление происходило не от любителей к профессионалам, а наоборот, от профессионального к любительскому ММА. Также рассказали, какое внимание при проведении соревнований у нас уделяется безопасности спортсменов и зрителей. Отдельной темой нашего выступления был детско-юношеский спорт, - мы не торопимся с развитием детского ММА, а постепенно опускаем возрастную планку. Предоставили растущую статистику спортсменов, отметили, какое огромное количество клубов существует и постоянно появляются новые в различных регионах страны, сколько подготовлено квалифицированных тренеров и судей.»

Целью рабочей группы было получение рекомендаций для стран - членов Совета Европы. Европейцы активно интересовались опытом развития ММА, вопросы задавали представители Франции, Бельгии, Исландии, Черногории, Греции. «Нам был задан главный вопрос, - резюмировала итоги заседания вице-президент Союза ММА России Татьяна Щетинина, - чтобы рекомендовали мы странам, для аналогичной положительной динамики развития смешанного боевого единоборства ММА. В своем ответе мы во главу угла поставили именно признание вида спорта национальным комитетом спорта, Министерством спорта, получение аккредитации в странах. ММА набирает огромную популярность. ММА - это массовое явление, и его уже не остановить. Наш ответ, - основное решение, - нужно взять его под контроль государства и развивать законным, цивилизованным путем».





