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Китайская League of Legends Pro League в 2018 году станет франшизной лигой

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Официальный аккаунт weibo LPL сообщил, что китайская лига League of Legends Professional League в 2018 году перейдет к франшизной системе.

На летнем сплите будет отменен второй дивизион, победители которой выходили в высшую лигу. Принимать участие в League of Legends Professional смогут только команды, получившие одобрение и франшизу LPL.

Франшизная лига — формат с постоянным списком участников и распределением доходов между всеми командами. Эта система используется в спортивных лигах Северной Америки NHL, NBA, NFL и MLB.

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