Геннадий Величкин: Если у Антипина возникнут малейшие проблемы в «Баффало», он немедленно вернется

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал отъезд защитника Виктора Антипина в НХЛ. Во вторник клуб объявил о том, что 24-летний игрок обороны продолжит карьеру в «Баффало».

«Мы были готовы к отъезду Антипина. В прошлом году мы договаривались об этом, когда подписали с ним контракт на два года, что если у него будут предложения, то мы пожелаем ему всего хорошего и проводим его играть.

Если у Вити там возникнут малейшие проблемы с попаданием в основной состав «Баффало», то он немедленно вернется», – приводит ТАСС слова Величкина.

Напомним, в составе «Металлурга» Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Антипин дебютировал за «Магнитку» 20 октября 2010 года. За семь лет он провел в лиге 345 матчей и набрал 135 (53+82) очков.