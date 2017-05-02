Россиянин Беликов нокаутировал непобедимого Мацуба Такаши

Чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов техническим нокаутом в первом раунде остановил не имеющего поражений японского легковеса Мацуба Такаши. Супер-бой в весовой категории до 57 кг прошел в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе.

Японский боец сразу захватил инициативу, пытаясь разнообразить атаки ударом с колена, используя свое преимущество в росте. В обмене на ближней дистанции хозяин ринга чувствовал себя увереннее. Успех россиянину принес точный правый прямой, потрясший соперника. После Руслан пошел вперед и буквально смял Мацуба градом ударов в угол ринга, заставив рефери вмешаться и остановить поединок.

В рамках третьего этапа Prime Selection-2017, прошедшего в Симферополе, определились полуфиналисты Prime Selection-2017 в весовых категориях до 66 и до 77 кг.

до 66кг:

Руслан Хатшуков (г. Нальчик) победил Ислама Умарова (г. Грозный) по очкам раздельным решением судей;

Махочи Сагитов (г. Краснодар) победил Примберди уулу Бекмырза (Киргизия, г. Оли) по очкам единогласным решением судей;

Альберд Жапуев (г. Нальчик) победил Александра Данилова (г. Москва) во втором раунде техническим нокаутом;.

Владимир Мельников (г. Евпатория) победил Адама Меткова (г. Майкоп) во втором раунде техническим нокаутом; до 77 кг: Имран Кауфов (г. Нальчик) победил Андрея Колосова (г. Краснодар) во втором раунде удушающим приемом;

Давид Бархударян (г. Краснодар) победил Ивана Ковалева (г. Евпатория) в третьем раунде техническим нокаутом;

Мурат Хасанов (г. Нальчик) победил Бесариона Бигваву (г. Симферополь) во втором раунде удушающим приемом.

Следующий этап Prime Selection пройдет 19 мая в Краснодаре.



