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Моуринью сообщил руководству «Торино» об интересе к Белотти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, в услугах 23-летнего игрока заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Отмечается, что португальский специалист вышел на связь с руководством туринского клуба и сообщил, что пристально следит за игрой нападающего сборной Италии.

В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 34 матча, забил 26 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Белотти в 20 млн евро, а его контракт с «Торино» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что по информации СМИ, на итальянца также претендует «Челси», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

Ранее президент «Торино» отметил, что сумма отступных в контракте итальянца составляет 100 млн евро.

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