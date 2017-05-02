M-1 Challenge 78. Кит Джонсон сразится против Грабовича

На турнире M-1 Challenge 78, который пройдет 26 мая в Оренбурге победитель турниров Titan FC Кит «The One» Джонсон (США, 11-3) будет биться с одним из самых талантливых российских полусредневесов – Максимом Грабовичем (Александр Невский ОЭМК, 5-3).

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Кит Джонсон уже более 10 лет выступает на турнирах по смешанным единоборствам и за это время одержал 11 побед в 14 боях, из них семь – за счет своих излюбленных удушающих приемов, а также стал чемпионом на турнирах Titan FC.

Максим Грабович провел на турнирах M-1 Challenge 4 боя и все они были невероятно зрелищными. Победы на Штефаном Ларишем, Адамом Эльмурзиевым и Данилой Приказой позволили Максиму стать одним из главных перетендентов на титульный бой и получил шанс сразиться за пояс. Бой против Алексея Кунченко продлился все пять раундов и несмотря на поражение Максим удостоился признания от зрителей и специалистов за упорное противостояние с непобедимым чемпионом. Сейчас ему предоставляется возможность испытать свои силы в новом поединке с непростым соперником.

Опытнейший американский боец, искусный в грэпплинге, столкнется с одним из претендентов на титул, который не привык отступать ни в одном противостоянии.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3



(До 56,7 кг), Микаэль Силандер (Финляндия), 15-5 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1



(До 56,7 кг), Бин Сон Ли (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1



(Свыше 93 кг), Франк Корц (Германия), 4-1 - Николай Савилов (Арта и Сечь PRO), 4-2

