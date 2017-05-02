Хачанов победил Басилашвили в первом раунде турнира в Стамбуле
42-я ракетка мира
Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open в Стамбуле.
В первом круге 20-летний российский теннисист нанес поражение Николозу Басилашвили из Грузии, который занимает 61-е место в мировом рейтинге. Счет матча – 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.
Отметим, что Хачанов во второй раз обыграл Басилашвили на турнирах ATP. В 2016 году он был сильнее соперника в Вене (6:2, 7:5).
Во втором круге соперником Хачанова станет победитель матча Маркос Багдатис (Кипр) – Виктор Троицки (Сербия, 5).
Стамбул (Турция)
Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open
Призовой фонд 439 005
евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Карен Хачанов
(Россия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:3, 6:7 (2:7), 6:1
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