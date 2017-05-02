M-1 Challenge 79. Стефаноски сразится против Приказы

1 июня в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 79 пройдет бой двух нокаутеров – Деян Стефаноски (Македония, 5-1) сразится с Данилой Приказой (Fightspirit, 6-1-1).

Македонский боец провел за два года шесть профессиональных боев и уступил лишь в одном. Трижды его противники отправлялись в нокаут, а двое были вынуждены сдаться. Лишь один бой с его участием продлился до второго раунда. Также он является чемпионом организации AFSO

Данила Приказа уже очень хорошо известен российским поклонникам смешанных единоборства. Молодой спортсмен пять раз выступал в рейдже M-1 Global и уступил лишь Максиму Грабовичу. Все бои с участием Данилы проходят в высоком темпе, а его атакующий стиль давно пришелся по вкусу зрителям.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Team Industrials), 11-1-2



(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1







