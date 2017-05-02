Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M-1 Challenge 79. Стефаноски сразится против Приказы

Источник:  Mix FightКомментарии

1 июня в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 79 пройдет бой двух нокаутеров – Деян Стефаноски (Македония, 5-1) сразится с Данилой Приказой (Fightspirit, 6-1-1).

Македонский боец провел за два года шесть профессиональных боев и уступил лишь в одном. Трижды его противники отправлялись в нокаут, а двое были вынуждены сдаться. Лишь один бой с его участием продлился до второго раунда. Также он является чемпионом организации AFSO

Данила Приказа уже очень хорошо известен российским поклонникам смешанных единоборства. Молодой спортсмен пять раз выступал в рейдже M-1 Global и уступил лишь Максиму Грабовичу. Все бои с участием Данилы проходят в высоком темпе, а его атакующий стиль давно пришелся по вкусу зрителям.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Team Industrials), 11-1-2

(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
M-1 Challenge 78. Кит Джонсон сразится против ГрабовичаНа турнире M-1 Challenge 78, который пройдет 26 мая в Оренбурге победитель турниров Titan FC Кит «The One» Джонсон (США, 11-3) будет биться с одним из самых талантливых российских полусредневесов – Максимом Грабовичем (Александр Невский ОЭМК, 5-3).Чемпион Amazon Fight Кайо Магальяэш подписал контракт с M-1 GlobalЧемпион Amazon Fight и Iron Man Championship Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия), 9-3, проведший в UFC 7 поединков и победивший в 4 из них, недавно подписал контракт с M-1 Global.Россиянин Беликов нокаутировал непобедимого Мацуба ТакашиЧемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов техническим нокаутом в первом раунде остановил не имеющего поражений японского легковеса Мацуба Такаши. Супер-бой в весовой категории до 57 кг прошел в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе.Союз ММА России принял участие в заседании рабочей группы Совета ЕвропыСоюз ММА России принял участие в заседании рабочей группы Совета Европы по вопросам государственного регулирования смешанного боевого единоборства в странах - членах Совета Европы.Стойка журавля не сработала. В Китае боец ММА нокаутировал мастера тайцзиСтойка журавля не сработала. В Китае боец ММА нокаутировал мастера тайцзиЧто круче, бокс или борьба? Каратэ или кикбоксинг? Ушу-саньда иди бразильское джиу? Рукопашный бой или самбо?ММАйские праздники. 10 главных поединков месяца в ММАММАйские праздники. 10 главных поединков месяца в ММАСможет ли дос Сантос побить чемпиона, а Тайсумов обратить на себя внимание Даны Уайта?Петр Ян: Из любой ситуации можно найти выходЧемпион АСВ в легчайшем весе Петр Ян о том, как попался на гильотину в четвертом раунде в поединке против Магомеда Магомедова и как нашел в себе силы выйти из нее.Виктор Колесник: Пусть Рего хорошо готовится и мы покажем зрелищный бойРоссийский проспект Виктор Колесник сразится против бразильского нокаутера Фелипе Рего на турнире M-1 Challenge 77 в Сочи.Полуфиналы Гран-При в наилегчайшем весе пройдут на M-1 Challenge 78Турниры в Оренбурге всегда были для M-1 Global площадкой, где открываются будущие звезды или проходя громкие поединки.Мацуба Такаши: Нокаутирую своего соперника с улыбкой на лицеЯпонский мастер джиу-джитсу, не имеющий поражений Мацуба Такаши прибыл в Симферополь на бой с чемпионом мира и Европы по боевому самбо с Русланом Беликовым. Супер-бой в весовой категории до 57 кг пройдет 29 апреля в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе.Руслан Беликов: В самом важном бою в карьере мне нужна только победаЧемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов заявил накануне боя против японского бойца Мацуба Такаши, что эта встреча станет определяющей в его карьере. Супер-бой в весовой категории до 57 кг с японским матером джиу-джитсу пройдет 29 апреля в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе.Польская организация побила рекорд посещаемости в европейском ММАПрезидент промоутерской компании KSW (Польша) Мартин Левандовский объявил о новом рекорде по продаже билетов для европейских ММА.Нагибин сразится с Бухингером на M-1 Challenge 80 в Китае15 июня в Харбине (Китай) состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 80.Эдуард Вартанян: Считаю, доказал, что заслужил быть главным претендентом на пояс ACBПретендент на титул АСВ в легком весе Эдуард Вартанян рассказал о том, как ему предложили выйти на замену травмированному Абдул-Азизу Абдулвахабову.Денис Смолдарев: Было бы круто, если бы в ACB ввели правила PrideЭстонский боец смешанного стиля Денис Смолдарев, выступающий в тяжелой весовой категории в лиге ACB заявил, что было бы не плохо, если бы в промоушене ввели правила организации Pride.ACB 61. Щеглов получил травму и не примет участие в турниреИзменения в карде турнира АСВ 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.Восходящие звезды ММА. Универсальный солдат из Сибири Петр Ян (видео)Восходящие звезды ММА. Универсальный солдат из Сибири Петр Ян (видео)На этот раз в рубрике «Восходящие звезды ММА» – о чемпионе лиги ACB в легчайшем весе Петре Яне.Мальдонадо получил жуткую травму и не сможет драться в ближайшее время (фото)Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо на своей странице в Instagram сообщил о серьезной травме руки.Артем Фролов: Талех хороший парень, но в рейдже все знакомства заканчиваютсяНе знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о подготовке к предстоящему бою против Талеха Наджафзаде в рамках международного турнира M-1 Challenge 77, который пройдет 19 мая в Сочи.Артем Фролов: Мне всегда нравился несгибаемый характер ШлеменкоНе знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о тех спортсменах, с которых брал пример.
Футбол
Владимир Сельдяков: Я против видеоповторов. Авторитет судей упадет до нуля
Футбол
Андрей Бутенко: Я за видеоповторы, но у РФС нет таких финансовых возможностей
Футбол
Ибрагимович – фанатам «МЮ»: Скоро вы насладитесь моей игрой!
Футбол
Алексей Грицаенко: Команды из Москвы выходили на меня, но в «Краснодар» я отправился без раздумий
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства