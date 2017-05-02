Крис Куниц: «Вашингтон» сложно переиграть

Форвард «Питтсбурга» Крис Куниц высказался о третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 OT).

«Вашингтон» сложно переиграть. С ними сложно справиться. Мы смогли сравнять счет, но этого оказалось недостаточно. Будем работать дальше», – приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» выиграл два гостевых матча в Вашингтоне, но проиграл первый матч на своем льду.

По ходу игры «Вашингтон» вел со счетом 2:0, но благодаря голам Евгения Малкина и Джастина Шульца в последние две минуты третьего периода «Питтсбург» перевел игру в овертайм.

Победу гостям на четвертой минуте дополнительного времени принес защитник Кевин Шаттенкирк.

Четвертый матч серии пройдет 3 мая также на льду «пингвинов».