Крис Куниц: «Вашингтон» сложно переиграть
Форвард «Питтсбурга»
Крис Куниц высказался о третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
(2:3 OT).
«Вашингтон» сложно переиграть. С ними сложно справиться. Мы смогли сравнять счет, но этого оказалось недостаточно. Будем работать дальше», – приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» выиграл два гостевых матча в Вашингтоне, но проиграл первый матч на своем льду.
По ходу игры «Вашингтон» вел со счетом 2:0, но благодаря голам Евгения Малкина и Джастина Шульца в последние две минуты третьего периода «Питтсбург» перевел игру в овертайм.
Победу гостям на четвертой минуте дополнительного времени принес защитник Кевин Шаттенкирк.
Четвертый матч серии пройдет 3 мая также на льду «пингвинов».
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция