Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Крис Куниц: «Вашингтон» сложно переиграть

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Крис Куниц высказался о третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 OT).

«Вашингтон» сложно переиграть. С ними сложно справиться. Мы смогли сравнять счет, но этого оказалось недостаточно. Будем работать дальше», – приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» выиграл два гостевых матча в Вашингтоне, но проиграл первый матч на своем льду.

По ходу игры «Вашингтон» вел со счетом 2:0, но благодаря голам Евгения Малкина и Джастина Шульца в последние две минуты третьего периода «Питтсбург» перевел игру в овертайм.

Победу гостям на четвертой минуте дополнительного времени принес защитник Кевин Шаттенкирк.

Четвертый матч серии пройдет 3 мая также на льду «пингвинов».

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).

Место и дата

02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Величкин: Если «Вашингтон» даст через год работу Самсонову, он туда уедетВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о будущем в клубе голкипера Ильи Самсонова.Геннадий Величкин: Если у Антипина возникнут малейшие проблемы в «Баффало», он немедленно вернетсяВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал отъезд защитника Виктора Антипина в НХЛ. Во вторник клуб объявил о том, что 24-летний игрок обороны продолжит карьеру в «Баффало».Кевин Шаттенкирк: В третьем матче было много моментов, которые показали, из чего мы сделаныЗащитник «Вашингтона» Кевин Шаттенкирк подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 OT).Барри Троц: Нисканен просто шел на дальнюю штангу, он не мог держать клюшку над головойГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 OT) высказался об эпизоде, в котором защитник «столичных» Мэтт Нисканен нанес травму капитану соперника Сидни Кросби.Майк Салливан: Кросби? У «Питтсбурга» хватает таланта и характера, чтобы справиться с травмамиГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан считает, что возможная травма форварда Сидни Кросби не повлияет на команду.Мэтт Нисканен: Я ударил Кросби в голову, не желая этого (видео)Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен прокомментировал эпизод из третьего матча серии плей-офф с «Питтсбургом», в котором капитан «Пингвинов» Сидни Кросби получил травму.Майк Салливан: О состоянии Кросби можно будет судить только после обследованияГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии капитана команды Сидни Кросби после третьего матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».Евгений Малкин: Кросби развернулся – и получил грязный удар в лицо (эксклюзив)Евгений Малкин: Кросби развернулся – и получил грязный удар в лицо (эксклюзив)Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда «пингвинов» Евгения Малкина.«Овечкин врезал Кросби клюшкой…» Главную звезду НХЛ сломали специально? (видео)«Овечкин врезал Кросби клюшкой…» Главную звезду НХЛ сломали специально? (видео)Не матч, а триллер! «Вашингтон» одержал победу в Питтсбурге, а хозяева из-за травмы головы потеряли своего капитана Сидни Кросби.Шайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утраШайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», в активе Кузнецова и Малкина по 2 очка, у Овечкина – 1«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», в активе Кузнецова и Малкина по 2 очка, у Овечкина – 1В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Вашингтону» со счетом 2:3.Кросби получил травму головы в матче с «Вашингтоном» (видео)Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму головы в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (0:1).Бобровский, Кросби и Макдэвид претендуют на приз лучшему игроку «регулярки» НХЛНациональная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Харт Трофи», которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.Игорь Ларионов: Планы и мысли Якупова связаны с НХЛТрехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, ныне работающий агентом, поделился мнением о будущем своего клиента Наиля Якупова.«Монреаль» не будет подписывать ШипачеваНападающий Вадим Шипачев, у которого 30 апреля истек срок контракта с петербургским СКА, не перейдет в «Монреаль», сообщает Sportsnet.Защитник «Витязя» Ержабек подписал контракт с «Монреалем»«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником подмосковного «Витязя» Якубом Ержабеком. Об этом сообщается на официальном сайте «Канадиенс».«Пора валить? Эмиграция из России». Почему многие хоккеисты поехали за океан«Пора валить? Эмиграция из России». Почему многие хоккеисты поехали за океанЭто похоже на девятый вал! Мы уже сбились со счету, сколько молодых хоккеистов решили уехать в НХЛ. И ведь их можно понять.Коннор Макдэвид: «Анахайм» переигрывал нас по всему льдуКапитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (3:6).Иван Барбашев: Меня звали в КХЛ, но я даже не думал о московском «Динамо»Иван Барбашев: Меня звали в КХЛ, но я даже не думал о московском «Динамо»Корреспондент «Советского спорта» в штате Миннесота взял интервью у форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева.Агент Калинина: Новость о подписании контракта со СКА – полная глупостьВалерий Холин, агент нападающего Сергея Калинина, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о том, что хоккеист подписал контракт с петербургским СКА.
Футбол
Андрей Бутенко: Я за видеоповторы, но у РФС нет таких финансовых возможностей
Футбол
Ибрагимович – фанатам «МЮ»: Скоро вы насладитесь моей игрой!
Футбол
Алексей Грицаенко: Команды из Москвы выходили на меня, но в «Краснодар» я отправился без раздумий
Футбол
Ведран Чорлука: Давайте привезем Кубок России в Баковку
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Крис Куниц
Крис Куницвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости