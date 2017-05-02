Андерсон Сильва: Если мне не дадут титульный бой, я завершу карьеру
Бразильский боец ММА Андерсон Сильва сказал, что собирается
завершить карьеру, если UFC не предоставит ему возможности провести титульный бой.
«Если мне не дадут провести титульный бой, я завершу карьеру и
буду проводить время с семьей. Я устал от этой ситуации», - цитирует Силву Lance.net.
41-летний Андерсон Силва провел 42 поединка в ММА, одержал 34
победы (КО 28) при восьми поражениях.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически