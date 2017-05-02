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Андерсон Сильва: Если мне не дадут титульный бой, я завершу карьеру

Источник:  LancenetКомментарии

Бразильский боец ММА Андерсон Сильва сказал, что собирается завершить карьеру, если UFC не предоставит ему возможности провести титульный бой.

«Если мне не дадут провести титульный бой, я завершу карьеру и буду проводить время с семьей. Я устал от этой ситуации», - цитирует Силву Lance.net.

41-летний Андерсон Силва провел 42 поединка в ММА, одержал 34 победы (КО 28) при восьми поражениях.

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