Виталий Петров: Рано говорить, что у Хэмилтона и Боттаса испортятся отношения
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал
победу Валттери Боттаса на Гран-при России. Он считает, что этот результат не
позволяет делать серьезных выводов по поводу конкуренции финского гонщика с
партнером по команде Льюисом Хэмилтоном.
«Уже многие начали говорить о психологическом
прессинге, который сейчас будет оказывать победа Боттаса на Хэмилтона, что их
отношения могут
испортиться и так далее. Это полнейшая чушь! Позади всего четыре
гонки чемпионата. Еще совершенно ничего не ясно.
Тем более рано делать такие выводы относительно
Льюиса – он за прошедшие десять лет успел не раз доказать, что может опередить
любого гонщика, который выступает на таком же как у него автомобиле», -
цитирует Петрова Motorsport.com.
Гран-при России
1.
Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08,743
2. Себастьян
Феттель («Феррари») +0,617
3. Кими
Райкконен («Феррари») +11,000
4. Льюис
Хэмилтон («Мерседес») +36,320
5. Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788
7. Эстебан
Окон («Форс Индия») +1:35,004
8. Нико
Хюлькенберг («Рено») +1:36,188
9. Фелипе
Масса («Уильямс») +1 круг
10. Карлос
Сайнс («Торо Россо») +1 круг
11. Лэнс
Стролл («Уильямс») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Кевин
Магнуссен («Хаас») +1 круг
14. Стоффель
Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Маркус
Эрикссон («Заубер») + 1 круг
16. Паскаль
Верляйн («Заубер») + 1 круг
Макс
Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал
Джолион
Палмер («Рено») – не финишировал
Ромен Грожан
(«Хаас») – не финишировал
Фернандо
Алонсо («Макларен») – не стартовал