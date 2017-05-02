Виталий Петров: Рано говорить, что у Хэмилтона и Боттаса испортятся отношения

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал победу Валттери Боттаса на Гран-при России. Он считает, что этот результат не позволяет делать серьезных выводов по поводу конкуренции финского гонщика с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Уже многие начали говорить о психологическом прессинге, который сейчас будет оказывать победа Боттаса на Хэмилтона, что их отношения могут испортиться и так далее. Это полнейшая чушь! Позади всего четыре гонки чемпионата. Еще совершенно ничего не ясно.

Тем более рано делать такие выводы относительно Льюиса – он за прошедшие десять лет успел не раз доказать, что может опередить любого гонщика, который выступает на таком же как у него автомобиле», - цитирует Петрова Motorsport.com.

Гран-при России

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08,743

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,617

3. Кими Райкконен («Феррари») +11,000

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36,320

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416

6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35,004

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:36,188

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг

16. Паскаль Верляйн («Заубер») + 1 круг

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал

Джолион Палмер («Рено») – не финишировал

Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») – не стартовал