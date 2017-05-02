Денис Глушаков: Сначала Каррера был недоволен тем, как мы тренируемся

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как главный тренер команды Массимо Каррера общается с игроками.

– Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи, – сказал Глушаков в интервью «Матч ТВ». – Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьем съесть игроков «Спартака». Но это в конце было, а так он сказал, что мы играем дома и должны побеждать.

– В каких ситуациях Каррера может проявить эмоции?

– Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим». После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал!

Вообще, в головах футболистов все переломил вылет из Лиги Европы, когда болельщики разозлились. Каррера тогда грамотно построил тренировочный процесс. Мы играли на фоне усталости и за счет этого набрали форму, которой хватило до зимы.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после поражения от АЕКа (0:1) и вылета команды из Лиги Европы.

Под руководством итальянца «Спартак» идет на первом месте за четыре тура до окончания чемпионата России, опережая ближайшего преследователя – «Зенит» – на восемь очков.