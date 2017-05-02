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Денис Глушаков: Сначала Каррера был недоволен тем, как мы тренируемся

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как главный тренер команды Массимо Каррера общается с игроками.

– Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи, – сказал Глушаков в интервью «Матч ТВ». – Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьем съесть игроков «Спартака». Но это в конце было, а так он сказал, что мы играем дома и должны побеждать.

– В каких ситуациях Каррера может проявить эмоции?
– Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим». После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал!

Вообще, в головах футболистов все переломил вылет из Лиги Европы, когда болельщики разозлились. Каррера тогда грамотно построил тренировочный процесс. Мы играли на фоне усталости и за счет этого набрали форму, которой хватило до зимы.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после поражения от АЕКа (0:1) и вылета команды из Лиги Европы.

Под руководством итальянца «Спартак» идет на первом месте за четыре тура до окончания чемпионата России, опережая ближайшего преследователя – «Зенит» – на восемь очков.

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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