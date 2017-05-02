«Интер» предлагает контракт Де Росси
Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может перейти в «Интер».
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Интер» предлагает
игроку двухлетний контракт. В конце нынешнего сезона истекает его действующий
контракт с «Ромой». Если не соглашение не будет продлено, футболист станет
свободным агентом и сможет перейти в «Интер» бесплатно.
В текущем сезоне 33-летний Даниэле Де Росси провел 36 матчей
за «Рому» и забил два мяча при шести голевых передачах.
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