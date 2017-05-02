«Интер» предлагает контракт Де Росси

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может перейти в «Интер». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Интер» предлагает игроку двухлетний контракт. В конце нынешнего сезона истекает его действующий контракт с «Ромой». Если не соглашение не будет продлено, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в «Интер» бесплатно.

В текущем сезоне 33-летний Даниэле Де Росси провел 36 матчей за «Рому» и забил два мяча при шести голевых передачах.