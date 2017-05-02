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Национальный совет по этике Франции рассмотрит заявление президента «ПСЖ», раскритиковавшего судью

Источник:  L'EquipeКомментарии

Национальный совет по этике Франции намерен рассмотреть высказывание президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи, который подверг критике работу главного арбитра матча 35-го тура лиги с «Ниццой» (1:3).

«Спасибо месье, вы убили игру. Браво, браво! – сказал Аль-Хелайфи в отношении работы арбитра Рудди Буке. – Это серьезное поражение, мы расстроены. Если мы должны расти, то это же касается и судей.

Мы проиграли не из-за судьи. Я не говорю об этом. Но в целом уровень судейства в чемпионате может быть выше. Я не имею в виду только этот матч».

Отметим, что Национальный совет по этике может перенаправить дело в дисциплинарный комитет лиги.

Добавим, что на 90-й минуте Буке удалил двух игроков «ПСЖ» – полузащитников Тиаго Мотту и Анхеля Ди Марию.

Матч

Ницца - ПСЖ - 3:1 (1:0)

Голы

Балотелли 26 (1:0). Перейра 48 (2:0). Маркиньос 64 (2:1). Донис 90 (3:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Суке, Байсс, Перейра, Данте, Дальберт, Бельханда, Сери, Эссерик (Донис, 75), Козьелло (Оббади, 84), Балотелли (Ле Биан, 78)

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Орье (Рабьо, 65), Максвелл (Менье, 46), Маркиньос, Матюиди, Дракслер (Лукас, 78), Верратти, Ди Мария, Мотта, Кавани

Предупреждения:

Дальберт, 21; Сери, 42 - Менье, 52; Кавани, 59; Дракслер, 59

Удаления:

нет - Ди Мария, 90; Мотта, 90

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

30 апреля 22:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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