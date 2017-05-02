Национальный совет по этике Франции рассмотрит заявление президента «ПСЖ», раскритиковавшего судью

Национальный совет по этике Франции намерен рассмотреть высказывание президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи, который подверг критике работу главного арбитра матча 35-го тура лиги с «Ниццой» (1:3).

«Спасибо месье, вы убили игру. Браво, браво! – сказал Аль-Хелайфи в отношении работы арбитра Рудди Буке. – Это серьезное поражение, мы расстроены. Если мы должны расти, то это же касается и судей.

Мы проиграли не из-за судьи. Я не говорю об этом. Но в целом уровень судейства в чемпионате может быть выше. Я не имею в виду только этот матч».

Отметим, что Национальный совет по этике может перенаправить дело в дисциплинарный комитет лиги.

Добавим, что на 90-й минуте Буке удалил двух игроков «ПСЖ» – полузащитников Тиаго Мотту и Анхеля Ди Марию.