Национальный совет по этике Франции рассмотрит заявление президента «ПСЖ», раскритиковавшего судью
Национальный совет по
этике Франции намерен рассмотреть высказывание президента «Пари Сен-Жермен»
Нассера Аль-Хелайфи, который подверг критике работу главного арбитра матча
35-го тура лиги с «Ниццой» (1:3).
«Спасибо месье, вы убили игру. Браво, браво! – сказал Аль-Хелайфи в отношении работы арбитра Рудди Буке. – Это серьезное поражение, мы расстроены. Если мы должны расти, то это же касается и судей.
Мы проиграли не из-за судьи. Я не говорю об этом. Но в целом уровень судейства в чемпионате может быть выше. Я не имею в виду только этот матч».
Отметим, что Национальный совет по этике может перенаправить дело в дисциплинарный комитет лиги.
Добавим, что на 90-й минуте Буке удалил двух игроков «ПСЖ» – полузащитников Тиаго Мотту и Анхеля Ди Марию.
Матч
Голы
Балотелли 26 (1:0). Перейра 48 (2:0). Маркиньос 64 (2:1). Донис 90 (3:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Суке, Байсс, Перейра, Данте, Дальберт, Бельханда, Сери, Эссерик (Донис, 75), Козьелло (Оббади, 84), Балотелли (Ле Биан, 78)
ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Орье (Рабьо, 65), Максвелл (Менье, 46), Маркиньос, Матюиди, Дракслер (Лукас, 78), Верратти, Ди Мария, Мотта, Кавани
Предупреждения:
Дальберт, 21; Сери, 42 - Менье, 52; Кавани, 59; Дракслер, 59
Удаления:
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
30 апреля 22:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция