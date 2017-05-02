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Денис Денисов: Благодарю всех, кто поддерживал ЦСКА и мысленно, и на трибунах

Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Защитник Денис Денисов, который перешел из ЦСКА в «Металлург» из Магнитогорска, выступил с обращением к болельщикам армейского клуба.

«Дорогие друзья!

Хочу поблагодарить ПХК ЦСКА и всех тех, кто трудится в этом великом Клубе. В особенности – всех тех людей, кто всей душой и горячим сердцем каждый день поддерживают свою Команду – и мысленно, и на трибунах. Земля – круглая, увидимся точно!», – приводит обращение Денисова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, 35-летний игрок обороны выступал за ЦСКА с 2012 года, а последние три сезона был капитаном команды.

В нынешнем сезоне на счету Денисова было 25 (7+18) очков в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+19» и 44 минутах штрафа.

«Металлург» стал восьмым клубом в карьере защитника. Ранее он играл за «Крылья Советов» (2001-2002), «Салават Юлаев» (2002-2003), «Ак Барс» (2003-2006), «Авангард» (2006-2008), «Динамо» (2008-2010) и СКА (2010-2012).

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