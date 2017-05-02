Выезд болельщиков «Локомотива» на финал Кубка России стал самым массовым в истории клуба
Сегодня «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финальном матче
Кубка России против «Урала». Выезд болельщиков на эту игру стал самым массовым
в истории клуба.
«В Сочи «Локо» поддержит более 7 тысяч человек! Это самый массовый выезд красно-зеленых в истории!», - говорится в сообщении официального твитера клуба.
⚠️ В Сочи «Локо» поддержит более 7 тысяч человек! Это самый массовый выезд красно-зелёных в истории! ❤️💚 #ИдемЗаКубком #ЖелезноВместе pic.twitter.com/PPuJwHiv1Q— ФК Локомотив (@fclm_official) 2 мая 2017 г.
Матч «Урал»
- «Локомотив» начнется в 18:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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