Выезд болельщиков «Локомотива» на финал Кубка России стал самым массовым в истории клуба

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финальном матче Кубка России против «Урала». Выезд болельщиков на эту игру стал самым массовым в истории клуба.

«В Сочи «Локо» поддержит более 7 тысяч человек! Это самый массовый выезд красно-зеленых в истории!», - говорится в сообщении официального твитера клуба.

Матч «Урал» - «Локомотив» начнется в 18:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.