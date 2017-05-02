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Выезд болельщиков «Локомотива» на финал Кубка России стал самым массовым в истории клуба

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финальном матче Кубка России против «Урала». Выезд болельщиков на эту игру стал самым массовым в истории клуба.

«В Сочи «Локо» поддержит более 7 тысяч человек! Это самый массовый выезд красно-зеленых в истории!», - говорится в сообщении официального твитера клуба.

 

 

Матч «Урал» - «Локомотив» начнется в 18:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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