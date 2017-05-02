Геннадий Величкин: Если «Вашингтон» даст через год работу Самсонову, он туда уедет
Вице-президент магнитогорского
«Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о будущем в клубе голкипера Ильи
Самсонова.
«Самсонов не может последовать примеру Антипина, – приводит ТАСС слова Величкина. – У нас с ним была договоренность, что он контракт свой отрабатывает, а дальше будем смотреть.
Мы заинтересованы в Илье, у него год контракта, после чего он становится ограниченно свободным агентом. Если «Вашингтон» даст ему работу, то он туда уедет. Если нет, то продлим еще с ним контракт».
В нынешнем сезоне 20-летний голкипер провел 27 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате и три матча в плей-офф.
На драфте 2015 года «Вашингтон» выбрал Самсонова в первом раунде под общим 22-м номером.
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